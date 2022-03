Gladbach will Schritt zum Ligaverbleib machen

APA/dpa

Assistent Christian Peintinger vertritt Adi Hütter auch in Bochum

Erstmals seit einem denkwürdigen Duell vor knapp elf Jahren gastiert Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) in der deutschen Bundesliga wieder beim VfL Bochum. Im Mai 2011 hat Gladbach in zwei packenden Relegationsduellen gegen Bochum den Abstieg verhindert, am Freitag soll ein Schritt zum heurigen Klassenerhalt gelingen.

Gladbach-Trainer Adi Hütter kann das Duell mit dem Tabellennachbarn nur im TV verfolgen, der Vorarlberger ist aufgrund einer Corona-Infektion weiter in Quarantäne. Co-Trainer Christian Peintinger wird die Mannschaft wie schon beim 2:0 gegen Hertha Berlin betreuen. "Es war am vergangenen Wochenende ein gutes Spiel von uns und wir wollen uns Stück für Stück weiter verbessern. Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie gegen die Hertha in der ersten Halbzeit, nämlich mit einer aggressiven Spielweise", erklärte der Steirer.

🆚 Der Gegner: @VfLBochum1848eV

🧮 Tabellenplatz: 11

📈 Formkurve: N S N

👤 Trainer: Thomas Reis

🔢 System: 4-1-4-1

🔎 Im Fokus: Sebastian Polter — Borussia (@borussia) 16. März 2022

Gladbach liegt nach einer bescheidenen Saison mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz nur auf Rang 13. Aufsteiger Bochum hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und zuletzt zweimal, beim 4:2-Sieg gegen Bayern München und der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig, überzeugt. "Bochum ist unheimlich laufstark, sie sind sehr aggressiv und gehen intensiv auf zweite Bälle. Dagegen müssen wir gewappnet sein", forderte Peintinger.

Peintinger will Hütter "etwas zurückgeben"

Der 54-Jährige ist ein langjähriger Wegbegleiter von Hütter. Peintinger hatte im Herbst 2015 als Co-Trainer von Hütter bei Young Boys Bern angeheuert und ist seinem Chef auch zu Eintracht Frankfurt und im vergangenen Sommer nach Mönchengladbach gefolgt.

"Als ich Adi damals gefragt habe, ob ich an seiner Seite arbeiten dürfe, habe ich ihm eigentlich auf Lebzeiten meine Treue geschworen", sagte Peintinger bei der Gladbacher Pressekonferenz am Mittwoch. Das gilt auch weiterhin. Peintinger: "Ich habe ihm die Chance zu verdanken, in so einem Beruf zu arbeiten, und deshalb möchte ich ihm etwas zurückgeben. Mein Bestreben liegt nicht darin, einen anderen Trainerjob anzunehmen, und ich werde, solange er es will, an seiner Seite sein."

apa