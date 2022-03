2. Liga weitere vier Jahre bei LAOLA1 und ORF

GEPA pictures/ David Geieregger

Die 2. Liga wird auch zukünftig bei Laola1 und im ORF zu sehen sein.

Die Spiele der 2. Liga werden auch in den kommenden vier Saisonen von Sportvermarkter LAOLA1 und ORF Sport + in Szene gesetzt.

>> Aktueller Tabellenstand der 2. Liga-Saison 2021/22

Das teilte die Bundesliga nach dem positiven Beschluss der Liga-Clubkonferenz am Donnerstag mit. LAOLA1 erwarb bis inklusive der Saison 2025/26 die kompletten medialen verwertungs- und umfassende Vermarktungsrechte, und produziert auch alle 240 Spiele. Mindestens 60 werden im linearen Free-TV übertragen, je 30 bei LAOLA1 und auf ORF Sport +.

Wir schau'n a #LigaZwa - und das auch in den kommenden vier Saisonen auf @LAOLA1_at und @ORFsport +

Alle Infos zur Verlängerung der medialen Rechte in der ADMIRAL 2. Liga: https://t.co/aPSvr2got0 pic.twitter.com/3ovmNRsvTl — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 17. März 2022

Das Zeitfenster für Partien der semiprofessionellen Liga bleibt mit Freitag bis Sonntagnachmittag bestehen. Wie bisher zeigt LAOLA1 ein Spiel am Sonntagvormittag, der ORF eines am Freitagabend. Alle weiteren Spiele werden auf den digitalen Kanälen und Club-Websites ausgestrahlt. "Wir freuen uns, dass die bewährte und gut funktionierende Partnerschaft mit LAOLA1 in Kooperation mit dem ORF in die Verlängerung geht", erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

apa