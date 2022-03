BVB oder FC Bayern? Flick äußert sich

Laci Perenyi via www.imago-images.de

FC Bayern oder BVB? Hansi Flick gibt seine Einschätzung im Bundesliga-Titelkampf ab

Bundestrainer Hansi Flick beobachtet mit Freude den neu entbrannten Titelkampf in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, glaubt aber weiterhin an den nächsten Titelgewinn seines Ex-Vereins.

"Es ist einen Ticken spannender geworden", sagte Flick in einem Pressegespräch. Der 57-Jährige war vor seinem Wechsel zum DFB in den vergangenen zwei Spielzeiten mit den Münchnern deutscher Meister geworden.

Der Vorsprung des Tabellenführers und Serienmeisters ist nach einem weiteren Dortmunder Sieg im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 in dieser Woche auf nur noch vier Punkte geschrumpft. "Vor zwei, drei Wochen hat jeder Bayern München als Meister gesehen", erinnerte Flick, der aber betonte: "Ich glaube schon, dass die Qualität von Bayern enorm hoch ist. Es wird schwer für Dortmund, sie nochmal einzuholen.

Flick hebt BVB-Qualitäten hervor

Aber "wenn man nur vier Punkte hintendran ist, ist klar, dass man da nochmal ranschnuppert", bemerkte Flick zur Dortmunder Bayern-Jagd: "In Mainz hätte man nach dem Spielverlauf nicht unbedingt gedacht, dass sie drei Punkte mitnehmen. Aber das zeigt auch, dass die Dortmunder Qualität haben und am Ende für den entscheidenden Moment gut sind." Das Siegtor für den BVB fiel erst in der 87. Minute.

"Deswegen ist das Tabellenbild aktuell so, dass sie vier Punkte hintendran sind. Es ist etwas enger. Es wird sich zeigen, die nächsten Wochen", sagte Flick zum Saisonendspurt. Am 31. Spieltag kommt es noch zum direkten Duell beider Titelanwärter in München.