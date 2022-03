DFB findet WM-Quartier in Katar

Darius Simka via www.imago-images.de

Hansi Flick und der DFB-Tross haben eine Unterkunft in Katar gefunden

Bei der Suche nach einem WM-Quartier hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Favoriten gefunden.

"Wenn wir das bekommen, was wir uns ausgesucht haben, dann haben wir wirklich sehr gute Bedingungen", sagte Bundestrainer Hansi Flick am Freitag anlässlich der Kader-Nominierung für die Länderspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden.

Unter "gute Bedingungen" verstehe er nicht primär nur das Hotel, "sondern den Platz, die kurzen Wege", ergänzte der 57-Jährige: "Das ist auf jeden Fall gegeben."

Allerdings sei seines Wissens nach "vertraglich noch nichts fixiert".