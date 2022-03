Zwei "Brasilianer" neu in Italiens Kader

IMAGO/Giuseppe Maffia

Luiz Felipe steht vor seinem Länderspiel-Debüt für Italien

Mit zusätzlicher Samba-Power zur WM: Cagliari-Stürmer Joao Pedro und Verteidiger Luiz Felipe von Lazio Rom, beide gebürtige Brasilianer, sind vor den Playoffs erstmals in den Kader von Europameister Italien berufen worden.

Altstar Mario Balotelli, der kürzlich von Nationaltrainer Roberto Mancini zu einem Trainingslager eingeladen worden war, fand hingegen keine Berücksichtigung.

Italien um den ebenfalls in Brasilien geborenen Mittelfeld-Taktgeber Jorginho (FC Chelsea) trifft am kommenden Donnerstag in Palermo auf Nordmazedonien.

Im Falle des Weiterkommens geht es am 29. März in Porto bzw. Konya gegen den Sieger der Partie zwischen Portugal und der Türkei um eines der letzten Tickets zur Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember).