Burgstaller mit St. Pauli wieder Erster

APA (dpa)

Burgstaller (l.) und St. Pauli sind wieder Spitze

Guido Burgstaller und der FC St. Pauli haben die Rückkehr an die Tabellenspitze der zweiten deutschen Bundesliga geschafft. Im Heimspiel gegen Heidenheim feierten die Hamburger am Freitag einen etwas glücklichen 1:0-(0:0)-Erfolg und liegen mit 51 Punkten nun vor den Verfolgern Darmstadt 98 und Werder Bremen (je 48), die am Samstagabend gegeneinander spielen. Daniel-Kofi Kyereh (67.) machte den zehnten Heimsieg der Saison für die Kiezkicker perfekt.

Mit seiner Dreier-Abwehrkette und einem breiten Mittelfeld bereitete der gut organisierte Tabellensechste St. Paulis Offensive Probleme. Für die Gastgeber hatte Burgstaller (37.) die bis dahin einzige nennenswerte Chance, die aber ungenutzt blieb.

Nach dem Wechsel übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Simon Makienok (49.) scheiterte an Torwart Kevin Müllers Fuß, Burgstaller traf in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig (53.).

Kyereh machte es dann besser, als er freistehend sein zehntes Saisontor markierte. Der FCH mit Ersatzmann Konstantin Kerschbaumer setzte in der Schlussphase voll auf Offensive und hatte Pech, dass Tim Kleindienst (83.) per Kopf nur die Latte traf.

apa