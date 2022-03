Fünfjahreswertung: Bundesliga verliert an Boden

AFP/SID/INA FASSBENDER

Italien baut Vorsprung auf Deutschland aus

Ernüchternder Start ins Jahr 2022 für die Bundesliga. Im Achtelfinale der Champions League, in den Zwischenrunden und Achtelfinalen der Europa- und der Conference-League haben die deutschen Vereine für die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nur 1,857 Punkte geholt. Zum Vergleich: Tabellenführer England kam auf 3,143, Verfolger Spanien gar auf 4,286 und Italien auf 2,571.

England hat als erste Nation in dieser Saison die 100-Punkte-Grenze überschritten. Die Bundesliga kann noch ein Fünkchen Hoffnung haben, den Rückstand von 2,832 Punkten auf Italien zu verringern. Die Azzurri sind in der Champions League nicht mehr vertreten, Deutschland aber mit Bayern München sehr wohl. Und in den beiden anderen Euro-Ligen steht es dank Eintracht Frankfurt und RB Leipzig 2:2.

Im Übrigen wird Deutschland in die nächste Saison sowieso als Dritter in der UEFA-Fünfjahreswertung starten. Denn die Bundesliga verliert dann aus der Saison 2017/18 nur 9,857 Punkte, der Calcio aber 17,333.

Durch den Ausschluss russischer Mannschaften ist Schottland auf Platz neun vorgerückt.