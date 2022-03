PSG ohne Messi gegen Nübel und Co.

IMAGO/Federico Pestellini

Messi fehlt den Parisern

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi steht dem französischen Tabellenführer Paris St. Germain am Sonntag (13.00 Uhr/DAZN) in der Ligue-1-Partie bei der AS Monaco aufgrund einer Grippe nicht zur Verfügung. Dies gab PSG am Samstag bekannt. Der argentinische Ausnahmespieler leidet schon seit zwei Tagen an der Erkrankung.

Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen bei Paris Abwehr-Ass Sergio Ramos (Wadenverletzung) und der Spanier Juan Bernat (Trainingsrückstand), einst im Dress von Bayern München, der spanische Mittelfeldspieler Ander Herrera (Augeninfektion) und der argentinische Angreifer Angel Di Maria (Oberschenkelblessur).