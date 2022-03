Grillitsch muss vor WM-Play-off in Quarantäne

APA/dpa

Florian Grillitsch dürfte gegen Wales ausfallen

Florian Grillitsch ist wenige Tage vor dem wichtigen WM-Play-off-Halbfinale des ÖFB-Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der deutsche Bundesligist Hoffenheim am Samstag vor dem Auswärtsspiel des Clubs bei Hertha BSC mit. Der im Kader von Franco Foda als Mittelfeldspieler einberufene Grillitsch befinde sich wie zwei andere Teamkollegen in häuslicher Quarantäne. Österreichs Nationalteam trifft am 24. März in Cardiff auf Wales.