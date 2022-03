Grillitsch und Trimmel vor Play-off in Quarantäne

APA/dpa

Florian Grillitsch dürfte gegen Wales ausfallen

Österreichs Nationalmannschaft drohen vor dem WM-Play-off-Halbfinale am Donnerstag in Cardiff gegen Wales Ausfälle wegen Corona-Infektionen.

Hoffenheim-Profi Florian Grillitsch und Union-Berlin-Spieler Christopher Trimmel fehlten am Samstag in den Bundesliga-Partien ihrer Clubs, nachdem sie positiv auf das Virus getestet worden waren. Die beiden ÖFB-Internationalen befinden sich in Quarantäne. Ob sie in Wales einsatzbereit sind, ist offen.

Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Philipp Lienhart. Der Freiburg-Innenverteidiger absolvierte am 5. März seine bisher letzte Bewerbspartie und muste seither ebenfalls wegen einer Covid-Erkrankung passen. Auch am Samstag bei der Nullnummer in Fürth stand er nicht im Kader.

apa