Blau-Weiß Linz bleibt im Meisterrennen

GEPA pictures/ Manfred Binder

Jubel bei Blau-Weiß Linz.

Blau-Weiß Linz hat seine Chancen auf den Meistertitel in der 2. Liga aufrecht erhalten.

Dank Treffern von Matthias Seidl (30.) und Fabian Neumayr (56.) besiegten die nicht aufstiegsberechtigten Oberösterreicher am Samstag im Derby die OÖ Juniors mit 2:0 (1:0) und liegen als Dritter mit 40 Zählern fünf Punkte hinter Leader Austria Lustenau, der am Freitag gegen Rapids Amateure nur 1:1 remisiert hatte. Der FAC (43) kann am Sonntag gegen Liefering an die Spitze klettern.

In den unteren Tabellenregionen feierte Kapfenberg einen 2:0-(1:0)-Heimsieg gegen Dornbirn. Die Treffer erzielten Matthias Puschl (24.) und Winfred Amoah (46.). Kapfenberg (24 Punkte) ist Elfter, Dornbirn (19) 13.

apa