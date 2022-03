APA/AFP

Danso jubelt über sein erstes Tor für Lens

Kevin Danso hat in seinem 29. Pflichtspiel für RC Lens erstmals für den französischen Club getroffen.

Der österreichische Verteidiger erzielte am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen Clermont in der 39. Minute das 1:0, indem er den Ball nach einem kurz abgespielten Corner mit einem platzierten Schuss im langen Eck versenkte. Lens schob sich zumindest vorerst an die sechste Stelle.

