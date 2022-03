FIFA unterstützt Ukraine mit einer Million Dollar

AFP/SID/OZAN KOSE

Die FIFA stellt der Ukraine eine Million Dollar zur Verfügung

Der Fußball-Weltverband hat eine Million Dollar für Hilfsleistungen an die von Russland überfallene Ukraine zur Verfügung gestellt. Das gab die FIFA am Samstag bekannt. Ein erstes Hilfspaket sei bereits an den ukrainischen Verband UAF geliefert, teilte der Weltverband mit.

"Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir den Menschen in der Ukraine und denjenigen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, helfen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Die FIFA-Stiftung ist bereit, in Absprache mit der Fußballgemeinschaft in der Ukraine und der Region dringend benötigte Hilfe zu leisten."

Nach einer Anfrage des UAF wurde per LKW eine erste Ladung mit Verbandsmaterial in die Ukraine geliefert, die den dringendsten Bedarf decken soll. Angesichts der immer größeren humanitären Krise in der Ukraine sei der FIFA-Stiftung insgesamt eine Million Dollar für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt worden.