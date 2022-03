Büskens lobt "Einsatz und Charakter"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mike Büskens (l.) trainiert den FC Schalke 04

Mike Büskens war nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 zufrieden.

"Einsatz und Charakter der Mannschaft haben heute gestimmt", kommentierte der Coach der Königsblauen, nachdem seine Schützlinge einen schwer erkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Hannover 96 gefeiert hatten. Es war das passende Geschenk für den neuen Cheftrainer zum 54. Geburtstag am Samstag.

Aber Büskens mahnte auch gleichzeitig: "In den kommenden Wochen warten weitere anspruchsvolle Aufgaben auf uns. Die gehen wir gemeinsam als Team mit viel Energie an."

Gleichzeitig konnte S04 am Samstag eine weitere gute Nachricht verkünden. Der Vertrag von Torjäger Simon Terodde (34) bei den Knappen hat sich automatisch um eine weitere Saison verlängert.

"Ich habe schon häufiger betont, dass ich gerne länger für den Verein spielen möchte. Schalke 04 ist ein besonderer Klub", meinte der Tor-Garant, der schon 19-mal in dieser Saison für die Königsblauen traf.

"Simon hat von Anfang an gezeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Das gilt nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch für sein Vorangehen innerhalb der Kabine", äußerte Sportdirektor Rouven Schröder und unterstrich die Bedeutung der Vertragsverlängerung, die keine große Überraschung darstellte.

Gegen Hannover ging Terodde allerdings leer aus. Der Japaner Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) trafen für die Knappen, die den dritten Sieg in den letzten fünf Spielen feierten. Cedric Teuchert (50.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für die Niedersachsen erzielt. Ohne den neuen Chefcoach - Büskens fehlte aufgrund einer Corona-Infektion - hatte Schalke vor Wochenfrist beim Schlusslicht FC Ingolstadt 3:0 gewonnen.

Am Samstag in der mit 55.000 Fans sehr gut gefüllten Veltins-Arena konnte Büskens auf der Bank direkt eingreifen. "Es war ein sehr intensives Spiel gegen einen gut organisierten Gegner, der immer wieder versucht hat, Nadelstiche zu setzen", sagte der Nachfolger von Dimitrios Grammozis, der die Hoffnung auf den Wiederaufstieg des Traditionsklubs am Leben erhalten soll.

Vier Zähler beträgt für den Tabellenvierten aus Gelsenkirchen der Rückstand auf die beiden direkten Aufstiegsränge, die der FC St. Pauli und Werder Bremen (je 51 Punkte) belegen. Beide Teams feierten am Wochenende ebenfalls knappe Siege.