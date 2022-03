Vier weitere Absagen im U21-Team

APA/GEORG HOCHMUTH

Yusuf Demir sagte dem U21-Team ab

U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss beim Doppel am Freitag gegen Kroatien und am Dienstag nächster Woche gegen Norwegen (29. März) in der EM-Qualifikation auf weitere vier Kaderspieler verzichten. Mit Yusuf Demir (Rapid), Marlon Mustapha (Admira) und Luca Kronberger (Sturm Graz) fällt ein Offensivtrio aus, zudem steht auch Rapid-Verteidiger Jonas Auer nicht zur Verfügung.

Für das Rapid-Duo rückt nun ein Altach-Duo nach, die beiden Debütanten Felix Strauss (Abwehr) und Noah Bischof (Angriff). Zudem reisen Stefan Skrbo (WSG Tirol/Mittelfeld) und Vincent Trummer (Sturm Graz/Abwehr) zum Team.

Gregoritsch sieht die Personalsituation vor den Spielen der letzten Chance nach wie vor entspannt: "Es gibt aktuell wirklich viele junge Spieler, die bei ihren Vereinen mit starken Leistungen aufzeigen. Das freut mich als U21-Teamchef natürlich sehr. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern im Kader haben."

apa