ÖFB-Team bekämpft Durststrecke

APA/AFP/POOL

Alaba und Co. waren gegen besser gereihte Teams zuletzt zweiter Sieger

Geht es nach der Statistik, wird es für Österreichs Nationalteam am Donnerstag (20.45 Uhr) im Play-off-Halbfinale um die WM-Teilnahme in Cardiff gegen Wales schwer. Die ÖFB-Auswahl hat unter Teamchef Franco Foda noch kein Pflichtspiel gegen ein in der Weltrangliste vor ihr klassiertes Team gewonnen. Die Waliser sind zu Hause seit November 2018 ungeschlagen - und haben auch in den jüngsten Duellen mit Österreich die bessere Bilanz.

Von den vergangenen drei Spielen gegen das ÖFB-Team haben die Waliser bei einem Remis zwei gewonnen, zuletzt Anfang September 2017 ebenfalls im Cardiff City Stadium mit 1:0. Die bisher letzten Erfolge der Österreicher gegen Wales liegen 17 Jahren zurück. Teamchef Hans Krankl ("Wir schlagen Wales zweimal") hatte damals Wort gehalten. Seine Auswahl siegte im März 2005 in der WM-Qualifikation in Cardiff (2:0) und in Wien (1:0).

Österreichs Gesamtbilanz gegen Wales ist mit fünf Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen positiv (Torverhältnis 13:9). Auswärts gelangen gegen die Briten bisher zwei Siege. Wales ist mittlerweile aber 16 Heimspiele in Folge ungeschlagen - darunter in Partien gegen Topteams wie Vizeweltmeister Kroatien oder zuletzt im November gegen den Weltranglisten-Ersten Belgien (jeweils 1:1). Ihre zweite WM-Teilnahme nach 1958 könnten die Waliser in einem möglichen Play-off-Finale im Juni ebenfalls daheim fixieren.

Nur in Polen gab's was zu holen

In der Weltrangliste liegt Wales als 20. zehn Positionen vor Österreich. In den bisher sechs Pflichtspielen gegen im FIFA-Ranking vor ihr klassierte Teams seit dem Amtsantritt von Foda im November 2017 setzte es für die ÖFB-Auswahl fünf Niederlagen. Nur in Polen gelang im September 2019 ein Punktgewinn (0:0). Ein Tor erzielten die Österreicher in diesen Partien nur im EM-Achtelfinale 2021 gegen den späteren Europameister Italien, das erst nach Verlängerung mit 1:2 verloren ging.

Ein im K.o.-Modus ausgetragenes Pflichtspiel hat das ÖFB-Team seit 1959 nicht mehr gewonnen. Damals gab es im Achtelfinale des Europacup der Nationen ein 1:0 und ein 5:2 gegen Norwegen. Das Entscheidungsspiel um die WM-Teilnahme 1974 in Gelsenkirchen gegen Schweden etwa ging 1:2 verloren. Ein Elfmeterschießen haben Österreichs Männer in Bewerbspartien überhaupt noch nie absolviert. Auch diese Premiere könnte es am Donnerstag in Cardiff geben.

apa

Österreichs bisherige Länderspiel-Bilanz gegen Wales: 10 Spiele - 5 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen (Torverhältnis 13:9)

9. Mai 1954, Wien (FS): Österreich - Wales 2:0

23. November 1955, Wrexham (FS): Wales - Österreich 1:2

4. September 1974, Wien (EM-Q): Österreich - Wales 2:1

19. November 1975, Wrexham (EM-Q): Wales - Österreich 1:0

29. April 1992, Wien (FS): Österreich - Wales 1:1

26. März 2005, Cardiff (WM-Q): Wales - Österreich 0:2

30. März 2005, Wien (WM-Q): Österreich - Wales 1:0

6. Februar 2013, Swansea (FS): Wales - Österreich 2:1

6. Oktober 2016, Wien (WM-Q): Österreich - Wales 2:2

2. September 2017, Cardiff (WM-Q): Wales - Österreich 1:0

