Schmerzhafter Ausfall für Leipzigs Orban

IMAGO/Roger Petzsche

Willi Orban von RB Leipzig muss sich einer Zahn-OP unterziehen

Abwehrchef Willi Orban vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird vorerst nicht zur ungarischen Nationalmannschaft reisen. Das teilten der Verein sowie der ungarische Verband mit.

Der 29-Jährige unterzog sich am Montag einer Weisheitszahn-Operation. Laut RB-Mitteilung hätten ihm diese "vermehrt Probleme bereitet". Am Mittwoch werde nach einer Kontrolluntersuchung entschieden, ob Orban zur Nationalmannschaft reisen werde.

Ungarn testet am Donnerstag gegen Serbien, am 29. März ist die Mannschaft in Nordirland zu Gast.