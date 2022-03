Referee von EM-Spiel gegen Island leitet Partie in Wales

APA/AFP

Marciniak in einem Spiel, an das Österreich nicht gerne zurückdenkt

Der Schiedsrichter eines Spiels, das in Österreich unliebsame Erinnerungen weckt, leitet am Donnerstag das WM-Play-off-Halbfinale des ÖFB-Teams in Cardiff gegen Wales. Der Pole Szymon Marciniak fungierte am 22. Juni 2016 beim 1:2 gegen Island in St. Denis bei Paris, mit dem die Österreicher in der EM-Gruppenphase ausschieden, als Referee. Marciniak hatte dem ÖFB-Team damals einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den Aleksandar Dragovic an die Stange schoss.

Der 41-jährige Geschäftsmann aus Plock pfiff bisher zudem vier Spiele österreichischer Clubs im Europacup. Salzburg gelang unter seiner Leitung im Vorsommer ein 2:1-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Bröndby. Zudem erreichten die Bullen im November 2019 in der Champions League ein 1:1 bei SSC Napoli. Bei der 0:1-Niederlage des LASK im August 2019 gegen Club Brügge verhängte Marciniak einen umstrittenen Elfmeter, der das Hinspiel im Play-off um den Einzug in die Königsklasse letztlich entschied.

Rapid wäre in einem von Marciniak geleiteten Spiel beinahe in die Champions League eingezogen. Im August 2015 spielten die Hütteldorfer im Play-off-Rückspiel bei Schachtar Donezk 2:2, schieden aber nach einem 0:1 im Hinspiel aus.

