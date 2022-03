Sommer positiv auf Corona getestet

AFP/POOL/SID/MAXIM SHEMETOV

Gladbach-Keeper Yann Sommer positiv auf das Coronavirus getestet

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer befindet sich nach einem positiven Coronatest bei der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft in Quarantäne.

Der 72-malige Nationalspieler habe sich auf seinem Hotelzimmer im Team-Camp im spanischen Marbella in Isolation begeben, teilte der Verband am Dienstag mit.

Die Länderspiele gegen England im Wembley am Samstag und den Kosovo in Zürich am Dienstag wird Sommer somit verpassen.

Trainer Murat Yakin nominierte David von Ballmoos von den Young Boys Bern nach.