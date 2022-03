EM-Quali: ÖFB-U19 mit Remis in Spanien

GEPA pictures/ Walter Luger

Österreichs U19-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der EM-Endrunde in der Slowakei (18. Juni bis 1. Juli) gewahrt.

Die ÖFB-Truppe zeigte am Mittwoch zum Auftakt des Qualifikations-Eliterunde-Miniturniers großen Kampfgeist und holte nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen Gastgeber Spanien in La Nucia noch ein 2:2. Köln-Legionär Philipp Wydra (48.) und Rapids Benjamin Kanuric (68.) bewahrten die Truppe von Trainer Martin Scherb vor einer Niederlage.

Im Finish wurde Rapids Abwehrspieler Leopold Querfeld im Estadi Olimpic Camilo Canomit noch mit der Ampelkarte (89.) ausgeschlossen. Durch den Ausschluss von Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine ist Österreich in der Gruppe 7 nur mit zwei anderen Teams. Am Samstag (18.00 Uhr) wartet mit Dänemark die zweite und zugleich letzte Hürde. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt dann erst am Dienstag, wenn sich die Spanier und Dänen duellieren. Nur der Gruppensieger sichert sich ein EM-Ticket.

apa