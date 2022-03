"Afrika-Tag" bei der TSG 1899 Hoffenheim

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Die TSG Hoffenheim veranstaltet einen "Afrika-Tag"

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt sich im kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum mit besonderen Aktionen für den afrikanischen Kontinent ein.

Demnach werden die Kraichgauer mit einem Spezialtrikot auflaufen, auf dem das Logo der TSG-eigenen, nachhaltigen Textillinie "umoja" zu sehen sein wird. Aus dem Verkauf der Sonderjerseys gehen 20 Prozent an Viva con Agua für das Projekt "Football4Wash" in Uganda.

Dazu werden die von den Spieler getragenen Trikots versteigert, auch diese Erlöse fließen in das Projekt am Produktionsstandort von "umoja". Bereits vor der Partie am 4. April (15:30 Uhr/Sky) werde die TSG noch weitere Projekte anschieben. "Es ist gerade in diesen schlimmen Krisenzeiten wichtig zu zeigen, dass wir alle etwas zu einem besseren Miteinander beitragen können", sagte Hoffenheims Geschäftsführer Denni Strich.