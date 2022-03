Fans fordern "Aktionsplan" gegen Super League

FIRO/FIRO/SID/

Die Pläne einer Super League sorgten für viel Unmut

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hat eine europäische Bürgerinitiative zum Schutz der Vereine und Wettbewerbe initiiert.

Die Entrüstung, Solidarität und Geschlossenheit nach den Plänen zu einer Super League müsse nun "in einen klaren, konkreten und langfristigen Aktionsplan" auf der Ebene der Europäischen Union umgemünzt werden, schrieb das Bündnis.

Auch die deutsche Vereinigung "Unsere Kurve" steht hinter der unter dem Namen "Win It On The Pitch" gestarteten Initiative.

"Selbstverständlich unterstütze ich die Bürgerinitiative und hoffe, dass viele Fans in Deutschland ebenfalls unterzeichnen", sagte Unsere-Kurve-Sprecherin Helen Breit: "Viele Fans haben sich in den letzten Monaten zu nötigen Reformen im Fußball Gedanken gemacht und gemerkt, dass ein zukunftsfähiger und nachhaltiger gesamteuropäischer Fußball ohne EU-weite Regulierungen schwer zu erreichen sein wird."

Konkret bringt die Bürgerinitiative drei Forderungen vor. Dies ist zum einen der Schutz des europäischen Sportmodells mit sportlichem Auf- und Abstieg sowie Qualifikation für europäische Wettbewerbe durch Erfolg im eigenen Land. Außerdem sollen die soziale Bedeutung des Sports anerkannt und der besondere Charakter des Sports im EU-Wettbewerbsrecht berücksichtigt werden.

Zudem fordert die Initiative eine stärkere Beteiligung der Fans an zukünftigen Diskussionen und Entscheidungen. Bei der Petition sind eine Million Unterschriften nötig, damit sich die Europäische Kommission mit der Thematik befasst.