Hertha BSC reist ins Trainingslager

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Felix Magath soll Hertha BSC retten

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC nutzt die Länderspielpause für ein Trainingslager in Harsewinkel.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, reist das Team des neuen Trainers Felix Magath am Dienstag ab. In Harsewinkel wollen sich die Berliner auf den Schlussspurt in der Bundesliga einstimmen, Hertha belegt aktuell den 16. Tabellenplatz.

Beim jüngsten 3:0 gegen die TSG Hoffenheim hatte Magath aufgrund einer Corona-Infektion gefehlt, dennoch holte das Team seinen ersten Sieg nach zuletzt neun Ligaspielen ohne Erfolg.

Am 2. April (15:30 Uhr/Sky) geht es für Berlin unmittelbar nach dem Trainingslager zum Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen.

Hertha absolviert aber auch noch Partien gegen drei Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt: Am 16. April geht es zum FC Augsburg, dann gegen den VfB Stuttgart (23. April) und anschließend zu Arminia Bielefeld (30. April).