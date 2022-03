ÖFB-Abschlusstraining ohne Lindner und Gregoritsch

APA/ROBERT JAEGER

Lindner könnte nach seinem Wales-Einsatz gegen Schottland ausfallen

Franco Foda hat in seinem letzten Abschlusstraining als österreichischer Teamchef am Montagabend nur noch einen dezimierten Kader zur Verfügung gehabt.

Lediglich 16 Feldspieler und zwei Torleute standen im Ernst-Happel-Stadion auf dem Feld. Torhüter Heinz Lindner und Stürmer Michael Gregoritsch fehlten laut ÖFB-Angaben wegen leichter Erkältungssymptome. Die Corona-Schnelltests seien aber jeweils negativ ausgefallen.

Lindner und Gregoritsch seien als Vorsichtsmaßnahme im Hotel geblieben, hieß es vom Verband. Die Ergebnisse der am Montag genommenen PCR-Tests wurden am späteren Abend erwartet. Im ÖFB-Team hatte es zuletzt den ersten Coronafall gegeben. Offensivmann Louis Schaub war positiv getestet worden und befindet sich in Quarantäne, hatte der ÖFB am Sonntag bekanntgegeben.

Im WM-Play-off am Donnerstag gegen Wales (1:2) war Lindner noch im Tor gestanden. Nach einer soliden Leistung in Cardiff hatte der FC-Basel-Routinier gute Karten, auch in Fodas Abschiedsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland aufgeboten zu werden. Nun könnte er von Watford-Reservist Daniel Bachmann, bei Foda im Vorjahr erste Wahl, ersetzt werden.

Von den 24 ursprünglich einberufenen Akteuren befanden sich vor dem Schottland-Spiel vier Akteure nicht mehr im ÖFB-Aufgebot. Real-Madrid-Star David Alaba und der erst kürzlich von einem Kreuzbandriss zurückgekehrte Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager waren aus Gründen der Belastungssteuerung bereits am Freitag nach dem Wales-Spiel zu ihren Clubs gereist. Dazu kommen Schaub und Salzburg-Youngster Nicolas Seiwald, den Foda nach seinem Einsatz in Wales für die U21 abgestellt hat.

