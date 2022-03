Völler fürchtet weitere Bayern-Dominanz

unknown

Erwartet weiter viele Titel des FC Bayern: Rudi Völler

Bayer Leverkusens scheidender Sport-Geschäftsführer Rudi Völler glaubt nicht an ein baldiges Ende der Dominanz des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga.

"Es muss halt mal eine Mannschaft zugreifen, wenn die Bayern eine schwächere Saison spielen. Borussia Dortmund ist, vor allem wirtschaftlich, der Rivale, der am ehesten das Zeug dazu haben sollte. Zudem darf man nicht vergessen, dass selbst eine so hervorragende Achse wie die mit Neuer, Müller und Lewandowski irgendwann nicht mehr da sein wird", sagte Völller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Allerdings muss man kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Münchner auch in den kommenden zehn Jahren öfter Meister werden als jedes andere Team."

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft ist Völler acht Monate vor der WM in Katar optimistisch. "Ich sehe Deutschland durchaus im Kreis der üblichen Titelverdächtigen neben England und Brasilien", sagte der 61-Jährig. "Das Team hat zuletzt überzeugt, selbst wenn die Gegner noch nicht der ganz große Gradmesser waren. Mit der Klasse der kommenden Gegner wird man sich steigern."

Völler, der als Spieler 1990 Weltmeister wurde und mit Olympique Marseille 1993 die Champions League gewann, setzt vor allem in den früheren Leverkusener Kai Havertz viel Hoffnung. "Ich bin absolut überzeugt, dass Kai bei der WM eine sehr gute Rolle spielen wird. Man muss nur auf den FC Chelsea schauen. Dort sitzt ein Weltklassestürmer wie Romelu Lukaku seit Wochen auf der Bank, weil er an Kai nicht vorbeikommt", sagte Völler, der nach dieser Saison als Geschäftsführer von Bundesligist Bayer Leverkusen aufhört.

Rudi Völler "ein wenig stolz" auf Leverkusener Nachwuchsarbeit

"Dann wäre da ja auch noch Florian Wirtz, sollte er bis zur WM wieder fit sein. Havertz und Wirtz zusammen spielen zu sehen, der eine vielleicht etwas offensiver, der andere ein bisschen defensiver, das würde mir sehr große Freude bereiten. Dass diese Topspieler ihre Karriere bei uns begonnen haben, macht uns ein wenig stolz", sagte der frühere Teamchef der deutschen Nationalmannschaft.

Megatalent Wirtz fällt nach einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus, könnte aber bis zur Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember wieder fit sein.