Eiskalter Lewandowski schießt Polen zur WM

IMAGO/TOMASZ WANTULA

Robert Lewandowski brachte Polen auf WM-Kurs

Polen hat auf den letzten Drücker das WM-Ticket gelöst. Angeführt von Bayern-Star Robert Lewandowski bezwang das Team die Auswahl Schwedens im Playoff-Finale mit 2:0 (0:0) und beendete damit wohl die Länderspielkarriere von Altstar Zlatan Ibrahimovic.

Die Polen hatten in Chorzow lange Zeit große Mühe, ehe Lewandowski per Foulelfmeter sein 75. Länderspieltor erzielte (49.). Piotr Zielinski (72.) legte nach.

Das Team von Trainer Czeslaw Michniewicz nimmt somit in Katar zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum neunten Mal an einer WM teil.

Lewandowski bricht den Bann

Die Polen, die das Finale nach dem Ausschluss Russlands kampflos erreicht hatten, waren vor allem vor der Pause harmlos. Lewandowski war nach überstandenen Knieproblemen der größte Aktivposten und hatte bei einem Kopfball (10.) auch die beste Chance.

Auf der Gegenseite hatte Emil Forsberg von RB Leipzig, der im Gegensatz zu Ibrahimovic in der Startelf stand, die Führung auf dem Fuß (19.).

Nach der Pause brachte ein Foul des bei Lech Posen spielenden Jesper Karlström an Grzegorz Krychowiak die Polen auf die Siegerstraße: Lewandowski verwandelte den fälligen Elfmeter sicher unten rechts - und darf nun in Katar auf das erste WM-Tor seiner Karriere hoffen. Zielinski machte alles klar.