Flick lobt sein Team: "Mutig, erfrischend, selbstbewusst"

IMAGO

Bundestrainer Hansi Flick war mit der Leistung des DFB-Teams einverstanden

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande herrschte im Lager der deutschen Nationalmannschaft überwiegend Zufriedenheit. Dennoch gab es auch Kritikpunkte an der Leistung in Amsterdam. Die Stimmen der Beteiligten im Überblick:

Hansi Flick (Bundestrainer): "Für die Zuschauer war das ein Topspiel mit hoher Intensität. Wir hatten 60 Minuten lang den Gegner gut im Griff und hätten durch David Raum das 2:0 machen müssen. Riesenkompliment dennoch an meine Mannschaft, das ist einfach schön, wie sie spielt, wie alle den Weg mitgehen: mutig, erfrischend, selbstbewusst. Mit dem 1:1 können wir zufrieden sein, obwohl wir lieber gewonnen hätten."

Manuel Neuer (Kapitän): "In Richtung Katar müssen wir jeden Test ernsthaft nutzen, das ist wertvoll. Das war über weite Strecken ordentlich. Unter dem Strich ist die Mannschaft auf einem sehr guten Weg."

Thomas Müller: "Ich habe satt abgezogen, schön ab in die Maschen. Aber am Ende stehen wir mit einem 1:1 da, ab der 65. Minute haben wir ein bisschen die Kontrolle verloren und die Bälle zu einfach hergegeben. Das ist aber auch irgendwie ganz logisch auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen."

Antonio Rüdiger: "Es hätte in der ersten Hälfte höher ausfallen können, wir hatten mehr Spielanteile und bessere Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der wir uns den Ball nur hin und her gepasst haben, der Gegner hatte eine Chance und hat sie genutzt."