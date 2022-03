Helige: Sport und Politik kaum mehr trennbar

APA/ROLAND SCHLAGER

Helige für Redimensionierung von Sportveranstaltungen

Die Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte, Barbara Helige, hält eine Trennung von Sport und Politik oft für schwierig und unrealistisch. "Vor kurzem habe ich gelesen, dass sich ausgerechnet Russland für die Austragung der Fußball-EM 2028 beworben hat. Politischer geht es nicht mehr. Spätestens dort muss allen klar sein, hier geht es um ganz konkrete Politik", meinte die Juristin am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

Einige Veranstalterländer bzw. deren Regierungen hätten keine lauteren Motive bei der Bewerbung um globale Sportevents wie Olympia oder große Fußballturniere. Das beträfe "sehr häufig Staaten, deren Image in der Weltgemeinschaft nicht das beste ist, was sehr häufig mit autoritären Regimen zusammentrifft", so Helige. Da gehe es um Image-Verbesserung, auch mit Hilfe von Bestechung. "Wenn man das in Verbindung setzt mit dem Krieg in der Ukraine, wird deutlich, wie sehr sich die Politik oft des Sports bemächtigen will. Da kommt es zu Vergaben von irgendwelchen Sportveranstaltungen, und dort kommt es dann zu massiver Korruption."

Menschenrechte sollen größere Rolle spielen

Die 64-jährige Richterin wies auch darauf hin, dass man dabei nicht immer auf Länder wie Russland oder Katar zeigen müsse. "Auch in Österreich kann man das Wort Korruption ganz gut buchstabieren."

Helige plädierte zum einen für eine Demokratisierung in den Weltsportverbänden, nämlich dort wo die Entscheidungen getroffen würden. "Das sind für moderne Vorstellungen archaische Verbandskonstruktionen. Auch hier gehört eine Transparenz und Demokratisierung hinein." Zum anderen wäre eine Redimensionierung der Sportveranstaltungen wie Olympia notwendig, "weil demokratische Staaten dort oft nicht das Geld zur Verfügung stellen können, weil die Bürger dagegen sind". Dafür sollten Menschenrechte bei der Vergabe eine viel größere Rolle spielen.

apa