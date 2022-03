FC Schalke 04 verlängert mit Nationalspieler

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Blendi Idrizi hat beim FC Schalke 04 verlängert

Mit dem Beginn der finalen Saisonphase kann der FC Schalke 04 eine weitere Personalentscheidung im Profikader verkünden: Mittelfeldspieler Blendi Idrizi hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und trägt somit bis 2024 das königsblaue Trikot.

"Blendi hat hier auf Schalke eine hervorragende Entwicklung genommen", unterstreicht Sportdirektor Rouven Schröder. "Über seine Arbeit in der U23 hat er sich bereits in der 1. Bundesliga für Profieinsätze empfohlen und in einer schwierigen Phase des Klubs wichtige Erfahrung gesammelt, von der er jetzt profitiert. Er ist durch seine guten Leistungen in dieser Saison ein wichtiger Baustein in der Mannschaft geworden. Als Klub freuen wir uns, dass sich erneut ein Spieler aus der Knappenschmiede bei den Profis etablieren konnte und den eingeschlagenen Weg mit uns weitergeht."

Nach seinen Einsätzen für die kosovarische Nationalmannschaft ist Blendi Idrizi in dieser Woche ins Ruhrgebiet zurückgekehrt und ebenfalls froh über seine Vertragsverlängerung. "Der Klub hat mir in den vergangenen Monaten viel Vertrauen entgegengebracht und mir die Möglichkeit gegeben, den Sprung aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu schaffen. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte auch in den kommenden Jahren alles daransetzen, Schalke 04 wieder im Oberhaus zu etablieren."

Der gebürtige Bonner spielte in seiner Jugend unter anderem für den Bonner SC und den 1. FC Köln. Nach Stationen bei BW Friesdorf, Alemannia Aachen und Fortuna Köln wechselte Idrizi 2020 in die königsblaue U23. Nach überzeugenden Leistungen in der Regionalliga debütierte der heute 23-Jährige im Mai vergangenen Jahres in der Bundesliga und erzielte eine Woche später sein erstes Profitor. Es folgte sein erster Einsatz für die kosovarische Nationalmannschaft, für die er bislang vier Länderspiele absolvierte. In der laufenden Saison kommt Idrizi auf aktuell 17 Einsätze in der 2. Bundesliga, in denen er einen Treffer erzielte.