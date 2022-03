Fitz verlängert bei der Austria bis 2026

FK Austria Wien

Dominik Fitz bekennt sich zur Wiener Austria

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit Dominik Fitz bis 2026 verlängert.

>> Die Vereinsstatistik von Dominik Fitz in der weltfussball-Datenbank

Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der 22-jährige Offensivspieler ist seit 15 Jahren bei den "Veilchen" engagiert und bringt es seitdem auf 79 Pflichtspiele für das Profiteam der "Violetten". In der laufenden Saison kam der zuletzt von Verletzungen geplagte Fitz bislang in acht Ligaspielen zum Einsatz.

"Ein Spieler, der schon bewiesen hat, dass er den Unterschied ausmachen kann"

"Ich bin schon mein ganzes Leben lang Austrianer, seit 15 Jahren, ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu spielen. Für mich ist es deshalb umso mehr etwas Besonderes, dass ich einen langfristigen Vertrag unterschreibe. Ich bin sehr glücklich und kann mich nur für die Wertschätzung und Unterstützung, die mir der Verein entgegenbringt, bedanken. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl", so Fitz zu seinem Verbleib in Wien-Favoriten.

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner freut sich, ein weiteres Eigengewächs an den Klub binden zu können: "Dominik Fitz ist für mich ein Parade-Austrianer, der sich in einer für ihn nicht einfachen Zeit langfristig zum Verein committet. Er ist ein Spieler, der schon bewiesen hat, dass er den Unterschied ausmachen kann, er ist immer gut für besondere Momente. Zuletzt hatte er mit Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen, wir hoffen, dass er aus dieser Phase gestärkt herauskommt und uns in Zukunft noch viel Freude bereiten wird."

