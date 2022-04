FC Augsburg mit Personalsorgen im Abstiegskampf

via www.imago-images.de

Felix Uduokhai fehlt dem FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr/DAZN) wohl zahlreiche Ausfälle verkraften.

Neben Andre Hahn und Michael Gregoritsch, die sich beide mit dem Coronavirus infiziert haben, fehlt Felix Uduokhai. Dazukommen könnten nach Angaben von Trainer Markus Weinzierl die erkrankten sowie angeschlagenen Ruben Vargas und Carlos Gruezo.

"Dass gleich alle drei Stürmer aus dem Spiel gegen Stuttgart ausfallen, tut natürlich weh", sagte Weinzierl, der vor dem Duell mit den Wölfen und dem Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen Mainz 05 (18:15 Uhr/Sky) dennoch nicht jammern will: "Darauf müssen wir als Mannschaft reagieren. Es stehen uns spannende sechs Wochen bevor, in denen wir Vollgas geben und alles reinschmeißen müssen."

Wichtig sei vor allem, ergänzte Weinzierl, dass seine Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg noch alles "selbst in der Hand" habe. Mit einem Spiel weniger steht der FCA derzeit auf Rang 15 der Tabelle. Er weist ebenso wie die hinter ihm liegende Hertha und der vor ihm platzierte VfB Stuttgart 26 Punkte auf. Wolfsburg hat bereit 31 Zähler.