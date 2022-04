Doppelter Terodde schießt Schalke zum Zittersieg

IMAGO/Michael Taeger

Simon Terodde traf für den FC Schalke doppelt

Mit dem dritten Sieg in Folge ist Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz geklettert.

Dank des Rekordtorjägers Simon Terodde setzten sich die Königsblauen mit 2:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Dynamo Dresden durch und zogen vorerst an Darmstadt 98 vorbei. Die Hessen könnten bereits am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel auf Rang drei zurückkehren.

Terodde brachte zunächst die Gelsenkirchener vom Elfmeterpunkt in Führung - mit ihrem ersten Strafstoß der Spielzeit (45.). Dann legte der 34-Jährige mit einem Kopfball nach (51.), es war sein 21. Saisontor und sein 163. Treffer in der zweiten Liga.

Die Dresdner, für die Paul Will verkürzte (70.), bleiben nach dem elften Spiel in Folge ohne Sieg in höchster Not. Die Sachsen belegen weiter den Abstiegsrelegationsrang.

Der Favorit startete verhalten und hatte Glück, als Will mit einem abgefälschten Schuss den Pfosten traf (26.). Will verursachte kurz vor der Pause mit einem Foul an Terodde den Elfmeter, den der Stürmer zum 1:0 der Gäste nutzte. Kurz nach Wiederbeginn verwertete er eine Flanke von Dominick Drexler.

Bei Schalke fehlte Rodrigo Zalazar verletzt, in den vorangegangenen beiden Partien mit zwei Toren und zwei Vorlagen der überragende Spieler, dafür konnte Top-Vorbereiter Thomas Ouwejan wieder mitwirken. Dynamo musste auf Torjäger Christoph Daferner (Corona) verzichten.