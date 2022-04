Schreckmoment überschattet Spiel des VfB Stuttgart

FIRO/FIRO/SID/

Klos musste nach Zusammenprall ausgewechselt werden

Schreckmoment kurz vor dem Abpfiff des Kellerduells in der Fußball-Bundesliga: In der Nachspielzeit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart (1:1) musste der eingewechselte Fabian Klos das Feld auf einer Trage verlassen.

Zuvor war der Bielefelder Angreifer mit Mitspieler Alessandro Schöpf zusammengeprallt und wurde minutenlang am Kopf behandelt.

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic, der sein Team per Handelfmeter in Führung gebracht hatte, eilte den nur langsam aufs Feld laufenden Sanitätern entgegen und nahm ihnen die Trage ab. Unter Applaus des Bielefelder Publikums rannte er in Richtung Klos, der anschließend ins Krankenhaus abtransportiert wurde.

Durch den 1:1-Ausgleichstreffer durch Florian Krüger verließ die Arminia nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Abstiegsränge. Klos war in der 62. Minute für Vorlagengeber Janni Serra eingewechselt worden.