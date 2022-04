2. Liga: SKN feiert Last-Minute-Sieg

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Das Zweitligaduell der beiden Nachwuchsabteilungen von Rapid und Salzburg hat am Sonntag keinen Sieger gebracht. Die Rapid-Amateure und der FC Liefering trennten sich in Wien mit einem 2:2, obwohl alles auf einen Sieg der "Jungbullen" hingedeutet hatte. Mamady Diambou (32.) und Oumar Diaktié (53.) schossen Lieferung 2:0 in Führung, ehe Almer Softić (91.) und Fabian Eggenfellner (94.) Rapid noch einen Punkt sicherten.

Das nicht aufstiegsberechtigte Liefering ist Vierter, zehn Punkte hinter Leader Austria Lustenau. Rapid liegt auf Platz zehn.

Der Achte St. Pölten sicherte sich durch einen Last-Minute-Treffer von Kresimir Kovačević (93.) einen 4:3-Auswärtssieg bei den abstiegsgefährdeten Dornbirnern. Es war der Abschluss eines Schlagabtausches, bei dem die Hausherren durch Mario Stefel (7.), Patrik Mijić (62.) und Amir Abdijanović (74.) dreimal in Führung gegangen waren. Der SKN glich aber durch Hong Yun-sang (14.), Kevin Monzialo (67.) und Yacouba Silue (88.) ebenso oft aus und machte schließlich den Dreier perfekt.

