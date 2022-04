HSV-Ikone warnt Schalke: "Das kann sich negativ auswirken"

IMAGO/Gabor Krieg

Schafft der FC Schalke 04 die Bundesliga-Rückkehr?

Der frühere Nationaltorhüter Uli Stein sieht trotz des jüngsten Aufwärtstrends noch schwere Wochen in der 2. Bundesliga auf den FC Schalke 04 zukommen. Einem S04-Star würde die HSV-Legende sogar den Sprung zum BVB oder zum FC Bayern zutrauen.

Drei Spiele, drei Siege: Nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis und der Inthronisierung von Mike Büskens läuft es beim FC Schalke 04.

Als Tabellenvierter haben die Königsblauen zwar immer noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang. Die Hoffnung auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga lebt aber rund um das Berger Feld.

Uli Stein, seines Zeichens sechsmaliger National- und 512-facher Bundesligaspieler, sieht dennoch eine Gefahr für die Königsblauen. "Sie haben das härteste Restprogramm und die Erwartungen im Umfeld sind gestiegen. Jetzt ist die Frage: Wie gehen sie mit dem Druck um? Das kann sich auch negativ auswirken", warnte der 67-Jährige im Zweitliga-Doppelpass bei "Sport1" am Montagabend.

Simon Terodde einer für BVB oder FC Bayern?

Immerhin: Von Büskens' Qualitäten als Coach ist Stein überzeugt. "Er hat Ruhe in die Mannschaft gebracht und es läuft scheinbar. Ich finde es super, wie sie es als Team angehen und das kommt bei der Mannschaft gut an - das ist entscheidend", so der langjährige HSV-Keeper.

In die Lobeshymne auf Büskens stimmte auch Ex-S04-Trainer Peter Neururer ein: "Durch die Siege ist Schalke in die Lage gekommen, aus eigener Kraft den Aufstieg schaffen zu können, woran vor drei Spiele noch nicht zu denken war. Da ist Büskens der Protagonist, der den Stein ins Rollen gebracht hat."

Der aktuell wohl wichtigste Schalker Leistungsträger ist laut Stein indes zu Höherem bestimmt: Torjäger Simon Terodde. "Er hat in der Bundesliga noch bei keinem Spitzenverein gespielt. Ich würde ihn gerne bei einer gut funktionierenden Spitzenmannschaft sehen und bin mir sicher, dass er auch da seine Tore erzielen würde. Spielt er bei einem Aufsteiger, kriegt er dort nicht die selben Chancen. Ich würde ihn gerne bei Bayern München oder beim BVB sehen."