Real kann gegen Chelsea auf Ancelotti zählen

AFP/SID/JOSE JORDAN

Carlo Ancelotti reist nun doch zum CL-Spiel bei Chelsea

Carlo Ancelotti (62) kann das Team von Real Madrid kurzfristig doch noch im Champions-League-Duell beim FC Chelsea betreuen.

>> Liveticker: Chelsea gegen Real Madrid

Nach einem negativen PCR-Test sollte der Coach der "Königlichen" noch am Mittwochmorgen nach London reisen, dies teilten die Madrilenen bei Twitter mit. Am Abend findet an der Stamford Bridge das Viertelfinal-Hinspiel bei den "Blues" von Teammanager Thomas Tuchel statt.

Am Dienstag hatte Ancelotti die Anreise mit dem Team noch nicht gemeinsam antreten können, da er nach seiner Coronainfektion aus der vergangenen Woche noch keine negative Testung nachweisen konnte. Beim 2:1-Ligaerfolg bei Celta Vigo am Samstag hatte der Italiener nicht auf der Bank Platz nehmen können.

sid