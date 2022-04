Aus für Panini-Alben zur EM 2024

dpa

Von Panini wird es kein Album zur EM 2024 geben

Für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland müssen sich Sammelalben-Fans auf eine Neuerung gefasst machen.

Der US-amerikanische Sammelkarten-Hersteller Topps wurde Partner der Euro 2024 sowie 2028 und vertreibt damit die offiziellen Sticker für diese Turniere, wie das Unternehmen mitteilte.

Damit endet die jahrzehntelange Partnerschaft der Kult-Sammelbildchen-Firma Panini aus dem italienischen Modena, die nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA 1980 begann. Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht dazu. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

"Für Topps ist es ein absoluter Meilenstein, da wir unsere erste Partnerschaft mit der Uefa Euro in unserer über 70-jährigen Geschichte feiern", sagte Topps-Marketing-Chef Patrick Rausch laut Mitteilung.

Als Werbegesicht holte sich die Firma die portugiesische Trainer-Legende José Mourinho ins Boot. "The Special One" (der Besondere), wie ihn seine Fans oft nennen, trainiert aktuell den italienischen Serie-A-lub AS Rom.