Frankfurt hofft auf "magische Nacht" im Jahrhundertspiel

IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt fordert den FC Barcelona heraus

Bei Eintracht Frankfurt kennt die Euphorie vor "dem Jahrhundertspiel" gegen den FC Barcelona keine Grenzen. Der unbändige Glaube an die Sensation soll die "Euro-Adler" beflügeln.

250.000 Ticketanfragen, mehr als ein Dutzend Kameras beim Abschlusstraining - und gleich reihenweise leuchtende Spieleraugen: Das "Jahrhundertspiel" elektrisiert ganz Frankfurt. Doch zur reinen Kür soll das Viertelfinal-Duell mit dem FC Barcelona nicht werden, die "Euro-Adler" träumen in ihrem Lieblingswettbewerb von der größtmöglichen Sensation.

"Wir haben in dieser Saison gegen die Bayern 2:1 und 0:1 gespielt, in einem K.o.-Spiel wären wir so in der Verlängerung. Wer das gegen Bayern schafft, kann es auch gegen Barcelona schaffen", frohlockte Trainer Oliver Glasner.

Sein Team werde auch gegen den "großen FC Barcelona" auf Sieg spielen, führte er aus: "Wenn ich mit meiner Tochter 'Vier Gewinnt' spiele, will ich auch gewinnen. Dann bin ich vielleicht ein schlechter Vater, aber wir sind erfolgshungrig."

Man werde "die Feste feiern, wie sie eben fallen", kündigte Vorstandssprecher Axel Hellmann schonmal optimistisch an: "Es ist die größtmögliche Paarung, die es hätte geben können - ein Jahrhundertspiel".

Vor 48.500 euphorisierten Zuschauern will Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) den Grundstein für den zweiten Halbfinal-Einzug nach 2019 legen. Das unter Vereins-Ikone Xavi wiedererstarkte Barca strahle nochmal "einen Tick mehr Glanz aus" als alle damaligen Gegner, sagte Sebastian Rode dem kicker: "Das wird eines meiner Highlights in meiner Karriere." Er erwarte "eine magische Nacht".

Auch Glasner konnte seine Vorfreude nicht verbergen. Es gehe darum die Euphorie und Begeisterung von außen aufzunehmen, "aber so, dass es nicht wild wird", sagte der Österreicher: "Wir hoffen, dass es jetzt noch nicht zu Ende geht." Dafür erwarte er einen ganz anderen Auftritt als beim enttäuschenden 0:0 gegen Bundesliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth.

"Wir werden Barcelona nicht 90 Minuten festnageln können, sie haben eine sehr, sehr gute Balance, viel Ballbesitz und sind stark im Gegenpressing. Wir müssen sehr diszipliniert sein", sagte Glasner der "Sport Bild": "Aber es werden auch immer wieder Räume entstehen. Ich denke, dass wir uns einige klare Torchancen erspielen können, da müssen wir effektiv sein."

Statistik als Eintracht-Mutmacher

Die Außenseiterrolle tue der Eintracht "ganz gut", betonte Rode: "Wir haben nichts zu verlieren." Es müsse "natürlich vieles zusammenkommen, damit wir unangenehm werden für Barcelona. Aber wir haben auch unsere Stärken und Waffen."

Die benennt Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. "Grundsätzlich wissen wir, dass sie physisch stärker sind als wir, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine der physisch stärksten Mannschaften in der Bundesliga", sagte der Barca-Schlussmann im "RTL/ntv"-Interview.

Einige Statistiken dienen der launischen Diva vom Main zudem als Mutmacher. Noch nie verloren die Hessen im eigenen Stadion gegen ein spanisches Team, dazu gab es in Europapokalheimspielen ab dem Viertelfinale bislang zwölf Siege und vier Remis - keine einzige Pleite.

"Wer gegen den Fünften aus Spanien weiterkommt", der könne das auch gegen den Zweiten aus Spanien schaffen, sagte Glasner etwas provokant. An fehlendem Glauben und mangelnder Zuversicht wird das nächste Euro-Wunder also nicht scheitern.