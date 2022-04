Medien: ManUnited findet neuen Trainer

IMAGO/Ajax Amsterdam v Feyenoord Rotterdam

Erik ten Hag steht vor einem Engagement bei Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Erik ten Hag als Trainer für die kommende Saison. Das berichten mehrere Medien in England.

Der aktuelle Coach von Ajax Amsterdam könnte die Nachfolge von Ralf Rangnick antreten, der nach der Trennung von Ole-Gunnar Solskjaer interimsweise die Red Devils bis zum Saisonende trainiert.

Die Gespräche zwischen Man United und Ajax hätten in den letzten 24 Stunden an Fahrt aufgenommen. Ein Deal könnte in den nächsten Tagen zustande kommen.

Ten Hag trainiert seit 2017 den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam, den er zweimal zum Double (2019 und 2021) sowie einmal ins Halbfinale der Champions League (2019) geführt hat.

In diesem Jahr schied Ajax im Achtelfinale aus, nachdem der Klub in der Gruppenphase mit sechs Siegen, darunter zwei gegen Dortmund, souverän weitergekommen war.

Der 52-Jährige hatte zwischen 2013 und 2015 auch mal die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert.