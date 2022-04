Manchester City ehrt Sergio Agüero

PETER POWELL, APA

Sergio Agüero (hier mit der Meistertrophäe) erhält eine Statue vor City-Stadion

Manchester City lässt seinen Rekordtorschützen Sergio Agüero eine besondere Ehre zuteilwerden.

Am 10. Jahrestag seines Treffers, der das 44-jährige Warten auf den ersten Premiere League-Titels beendet hatte, wird außerhalb des Etihad Stadiums einen Statue des Argentiniers enthüllt.

City hatte am letzten Spieltag der Saison 2011/12 einen 1:2-Rückstand gegen die Queens Park Rangers in ein 3:2 verwandelt. Aguero scorte das entscheidende Tor - eines von insgesamt 260 in 390 Einsätzen in einem Jahrzehnt mit City. Er steuerte zu insgesamt vier Premier-League-Trophäen, einem FA-Cup-Titel und sechs Liga-Cup-Gewinnen bei.

Agüero hatte Manchester am Ende der vergangenen Saison in Richtung Barcelona verlassen. Der 33-jährige Südamerikaner musste dann aber wegen Herzproblemen seine Karriere im vergangenen Dezember beenden. Die Statue wird am 13. Mai enthüllt. Von seinen früheren Teamkollegen David Silva und Vincent Kompany waren bereits im August Statuen präsentiert worden.

apa