Fischer warnt vor Hertha - und ruft Europa als Ziel aus

IMAGO/Matthias Koch

Urs Fischer will mit Union Berlin wieder nach Europa

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin rechnet auf dem Weg zum erhofften dritten Derbysieg der Saison mit viel Gegenwehr vom kriselnden Stadtrivalen Hertha BSC.

Nach Analyse der vergangenen beiden Hertha-Spiele habe er "nicht den Eindruck, dass sie verunsichert sind", sagte Fischer vor dem Gastspiel am Samstag im ausverkauften Olympiastadion (18:30 Uhr/Sky): "Es wird ein Kampfspiel."

Union hat in der laufenden Saison bereits in der Liga (2:0) sowie im Achtelfinale des DFB-Pokals (3:2) gegen den Stadtrivalen gesiegt, der derzeit in der Liga als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz liegt.

In Felix Magath trifft Fischer nun bereits auf den dritten Hertha-Coach der laufenden Spielzeit. "Man sieht eine gewisse Handschrift. Aber nach zwei Spielen ist es schwierig, sich eine konkrete Meinung zu bilden", sagte Fischer.

Eine klare Aussage traf Fischer derweil zu den weiteren Saisonzielen des Pokal-Halbfinalisten. Nach dem Durchbrechen der 40-Punkte-Marke wollen sich die Köpenicker erneut für den Europapokal qualifizieren. Man wolle mindestens den siebten Platz verteidigen, der wieder zur Teilnahme an der Conference League berechtigen könnte.