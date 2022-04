WSG Tirol hat neuen Geschäftsführer gefunden

unknown

Julian Heiss ist neuer Geschäftsführer der WSG

Bundesligist WSG Tirol hat mit Julian Heiss einen neuen Geschäftsführer.

Der 30-Jährige war bisher für die Bereiche Administration, Finanzen und Controlling zuständig.

Nach dem Abgang von Geschäftsführer Daniel Bierent im September 2020 hatte Heiss die Anzahl seiner Aufgaben in der wirtschaftlichen Führung des Clubs bereits erweitert, wie am Donnerstag in einer Aussendung des Wattener Vereins betont wurde.

