Nächster Rückschlag für Manchester United

APA/AFP

Ronaldo stand mit seinem Team auf verlorenem Posten

Manchester United hat im Kampf um die Champions-League-Plätze für die kommende Saison den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Der englische Rekordmeister unterlag am Samstag in der Premier League bei Abstiegskandidat Everton mit 0:1. Auf Platz vier fehlen dem aktuellen Tabellensiebenten weiterhin drei Punkte. United hat von den vergangenen sieben Pflichtspielen nur eines gewonnen, in der Champions League kam im Achtelfinale gegen Atletico Madrid das Aus.

Auch in Liverpool gab es für Cristiano Ronaldo und Co. nichts zu holen. Das Goldtor für Everton erzielte Anthony Gordon mit einem vom Rücken von United-Kapitän Harry Maguire abgefälschten Schuss (27.). Die "Toffees" vergrößerten ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge vorerst auf vier Zähler, liegen aber immer noch auf Tabellenrang 17.

apa