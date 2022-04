Eintracht-Generalprobe: Barca jubelt über Last-Minute-Sieg

IMAGO/Jose Breton

Pierre-Emerick Aubameyang (r.) traf am Sonntagabend für Barca

Der FC Barcelona hat vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt seine Minichance auf den Meistertitel gewahrt.

Die Katalanen gewannen auch dank Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen in einem kuriosen Spiel mit drei Elfmetern für den Gegner 3:2 (0:0) bei UD Levante und liegen bei noch einem ausstehenden Nachholspiel zwölf Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Ter Stegen, dessen Team mit einem 1:1 aus dem Hinspiel in Frankfurt in die entscheidende Viertelfinal-Partie am Donnerstag geht, parierte den Handelfmeter von Roger (56.), nachdem er vier Minuten zuvor das 0:1 durch einen Foulelfmeter von Jose Luis Morales kassiert hatte. Danach drehten Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und der eingewechselte Jungstar Pedri (63.) das Spiel.

Gonzalo Melero (83.) sorgte erneut per Foulelfmeter für den Ausgleich, doch der Ex-Gladbacher Luuk de Jong (90.+2) versetzte dem Tabellenvorletzten den Knockout.

Real hatte am Samstag das kleine Stadtderby gegen den FC Getafe 2:0 (1:0) gewonnen und marschiert dem 35. Meistertitel entgegen. Der FC Villarreal hatte zuvor eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst.

Trainer Unai Emery tauschte beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao nach dem 1:0-Hinspielerfolg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister alle elf Spieler aus.