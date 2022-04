ÖFB-Frauen müssen gegen Lettland "liefern"

APA/HANS PUNZ

Billa und Co. wollen auch am Dienstag etwas zu jubeln haben

Österreichs Frauen-Nationalteam steht am Dienstagabend in der WM-Qualifikation vor einer Pflichtaufgabe. Im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht Lettland in Wiener Neustadt sollte der Papierform her nur die Frage sein, wie hoch der Sieg ausfällt. Zum Quali-Auftakt hatte sich die ÖFB-Auswahl in Liepaja nach 0:1-Rückstand mit 8:1 durchgesetzt. Ein neuerliches Torfestival wäre auch hinsichtlich des WM-Play-offs nicht unwesentlich.

>> Liveticker: Österreich gegen Lettland

Da könnte am Ende vielleicht auch die Tordifferenz darüber entscheiden, ob sich Österreich die erste von möglicherweise vielen Hürden auf dem Weg zu einem WM-Ticket erspart. Die drei besten Gruppenzweiten steigen nämlich erst in der 2. Play-off-Runde ein. Zwei der dort dann erfolgreichen drei Teams fahren fix zur Endrunde 2023 nach Australien und Neuseeland. Das übergebliebene Team bekommt im Interkontinental-Play-off im Februar 2023 noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Dort muss am WM-Schauplatz je nach Setzung eine oder zwei Partien gewonnen werden.

Fuhrmann warnt vor Lettland

Dass Torfrau Manuela Zinsberger und Co. das Play-off noch verpassen, scheint nach dem 3:1-Heimsieg des Zweiten gegen den Dritten Nordirland am Freitag samt fix gewonnenem direkten Duell im Falle einer Punktegleichheit fast ausgeschlossen. Trotzdem waren alle bemüht, den Ball flach zu halten. "Wir haben noch drei Spiele, müssen erst liefern", betonte Teamchefin Irene Fuhrmann. Dass man von einem Pflichtsieg spreche, sei klar. "Nichtsdestotrotz ist es wichtig, immer die Spannung hochzuhalten und konzentriert ans Werk zu gehen, um dann auch die drei Punkte einfahren zu können."

📸 Das #FrauenNationalteam bestreitet heute noch sein Abschlusstraining. Morgen geht's im letzten Pflichtspiel vor der @UEFAWomensEURO gegen Lettland 🇱🇻. Die Stimmung im Teamcamp ist schon jetzt ... europäische Weltklasse. 😁#GemeinsamÖsterreich 🇦🇹🦅#OneHeartOneGoal ❤️ pic.twitter.com/w8yI2wNOIL — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 11. April 2022

Lettland ist nach dem jüngsten 2:3 in Luxemburg weiter ohne Punkt. "Man darf keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Im Hinspiel ist uns aufgezeigt worden, dass ein Fehler reicht, um schnell 0:1 hinten zu sein", warnte Fuhrmann. Das änderte aber nichts daran, dass der Gegner, der bei 4:49-Toren hält, noch abgeschossen wurde. "Es macht auch einen Druck, dass man schauen sollte, dass das Ergebnis möglichst hoch ausfällt", sagte die Wienerin.

Im Gegensatz zum Auftritt gegen EM-Gegner Nordirland steht Kapitänin Viktoria Schnaderbeck nach überstandener Corona-Infektion zur Verfügung. Zu erwarten ist, dass die ÖFB-Hintermannschaft deutlich weniger gefordert sein wird. "Das wird auf jeden Fall ein anderes Spiel. Wir müssen gewinnen, wollen viele Tore machen und den Fans einen guten Fußball bieten", gab Carina Wenninger die Marschroute vor. Vorne könnte Nicole Billa ihre Ausbeute von 42 Länderspieltoren (10 in dieser Quali) weiter aufbessern. "Ich hoffe, dass wir unser Spiel wieder auf den Platz bringen können", sagte Österreichs Fußballerin des Jahres 2021.

apa