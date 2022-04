Hoeneß und Rummenigge von Bayern-Sieg überzeugt

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Uli Hoeneß glaubt an ein Weiterkommen des FC Bayern in der Champions League

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich vor dem wegweisenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal zuversichtlich. "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen", sagte Hoeneß dem "Münchner Merkur" vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Die Bayern hatten das Hinspiel in Spanien 0:1 verloren. Er habe so eine Situation bereits 2015 erlebt, ergänzte der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Damals hatten die Bayern im Viertelfinale ein 1:3 gegen den FC Porto umbiegen müssen.

"Da war auch ein ziemlicher Zirkus. Das Rückspiel in der Allianz Arena haben wir dann 6:1 gewonnen. Druck ist manchmal ganz gut, obwohl man ihn natürlich vermeiden möchte", sagte Rummenigge, der die Marschrichtung für die Partie am Dienstagabend vorgab: "Der FC Bayern muss von Anfang an volle Attacke spielen".