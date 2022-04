Klopp hat "schlechte Nachricht" für Benfica

IMAGO/Adam Davy

Jürgen Klopp geht mit Ehrfurcht in die Champions-League-Partie

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) vor Überheblichkeit gewarnt.

"Das ist so tricky wie ein 2:0", sagte er zum 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel: "Eine gute Basis. Wenn sie ein Tor schießen, wir haben es gegen Inter gesehen, ändert sich das Spiel."

Schon im Achtelfinale gegen Inter Mailand hatte Liverpool nach dem ersten Duell mit 2:0 geführt, kam nach einer 0:1-Niederlage im Rückspiel jedoch nur knapp weiter. "Wir sehen es als ein sehr wichtiges Spiel für uns", sagte Klopp zum Duell mit Benfica: "Wir haben letztes Jahr so hart versucht, uns für die Champions League zu qualifizieren, und jetzt können wir es bis ins Halbfinale schaffen, was unglaublich ist."

Für die Partie gegen die Portugiesen setzt Klopp auch auf die Unterstützung der Zuschauer an der Anfield Road: "Benfica hat uns vorher respektiert, so wie wir sie auch. Ich bin sicher, während des Spiels (des Hinspiels/d. Red.) haben sie gedacht: Das war ganz gut, wir waren nah dran. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht für Benfica: Es ist Anfield. Sie spielen nicht nur gegen uns. Sie spielen gegen das ganze Publikum."

Zwischen dem spektakulären Liga-Gipfel gegen Manchester City vom vergangenen Sonntag (2:2) und vor dem FA-Cup-Halbfinale am kommenden Samstag (16:30 Uhr/DAZN) gegen die Skyblues muss Klopp eventuell personell rotierten, obwohl "niemand verletzt" sei, so der Deutsche: "Das nächste Spiel hat keinen Einfluss auf die Aufstellung für morgen, aber das letzte Spiel schon, also müssen wir abwarten."