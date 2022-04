Mainzer Klubchef Hofmann wird Vollzeit-Boss

FIRO/FIRO/SID/

Interner Aufstieg für Stefan Hofmann

Klubchef Stefan Hofmann vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 steigt ab dem 1. Mai zum "vollzeitbeschäftigten Vereins- und Vorstandsvorsitzenden" auf.

Der Aufsichtsrat hat sich nach Klubangaben einstimmig für die "Ausweitung der bisher auf Basis einer Nebentätigkeit geschlossenen Vereinbarung" mit dem 58-Jährigen verständigt.

Hofmann bekleidet seit Januar 2018 das Amt des Klubchefs. Die aktuelle Vereinbarung zu seiner Vollzeitbeschäftigung ist auf die laufende Wahlperiode begrenzt. Die Neuwahlen zum Vereinsvorsitz stehen im Herbst 2024 an. Hofmann, der bisher als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Bildungs-Ministerium tätig war, wird dort für die Dauer der Wahlperiode beurlaubt.

"Ich will meinen Teil dazu beitragen, mit den richtigen Maßnahmen und Schwerpunkten in unserer Arbeit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins zu stellen", sagte Hofmann: "Das ist in einer operativ leitenden Funktion natürlich deutlich intensiver möglich als im Nebenberuf."