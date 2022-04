Konstantin Kerschbaumer verlässt Heidenheim

IMAGO/Roberto Seidel

Heidenheim trennt sich nach knapp drei Jahren von Konstantin Kerschbaumer.

Der niederösterreichische Mittelfeldspieler werde den Verein am Saisonende verlassen, teilte der deutsche Zweitligist am Mittwoch mit. In den Planungen von Trainer Frank Schmidt spielt der 29-Jährige in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle. Im September 2019 war Kerschbaumer von Ingolstadt nach Heidenheim gewechselt. In Österreich kickte er u.a. für die Vienna, St. Pölten und die Admira.

apa