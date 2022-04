"Sehr effiziente" Schalker schießen die Lilien ab

IMAGO/Thomas Voelker

Bülter erzielte drei Tore für Schalke

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel unter Interimstrainer Mike Büskens hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt und einen großen Schritt zum Wiederaufstieg gemacht.

Im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 setzten sich die Königsblauen mit 5:2 (3:2) durch und vergrößerten ihren Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf drei Punkte.

"Es war das erwartet intensive Spiel, in dem es um Körperlichkeit geht, um zweite Bälle, in dem du immer wach sein musst. Wir sind aber nicht so ins Spiel gekommen, wie wir wollten", beschrieb S04-Coach Büskens den Beginn der Partie und fügte an: "Wir waren heute sehr effizient. Wir sind alle sehr, sehr zufrieden."

Sieggaranten für den Bundesliga-Absteiger waren seine Stürmer: Erst schnürte Simon Terodde vor 14.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor mit seinen Saisontoren 23 und 24 (14./29.) einen Doppelpack, dann legte Marius Bülter mit seinen Treffern Nummer acht bis zehn (43./48./62.) nach. Für die Darmstädter, die weiter Vierter sind, traf Phillip Tietz ebenfalls doppelt (11./34.).

"Die richtigen Tugenden sind, dass du in der Birne klar bleibst und dir nichts vormachst", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder bei "Sky": "Entscheidend ist ja, dass wir Woche für Woche richtig liefern müssen, um da oben zu bleiben. Das ist unser Auftrag." Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (13:30 Uhr/Sky) der Tabellenzweite Werder Bremen.

In einer spektakulären ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber den besseren Start: Nach etwas mehr als zehn Minuten hatten sie bereits sechs Torschüsse abgegeben und führten verdient durch den Nachschuss von Tietz, der zuvor per Kopf den Pfosten getroffen hatte.

Bülter bejubelt Dreierpack für Schalke 04

Die erste Schalker Chance brachte gleich den Ausgleich - per Doppel-Kopf: Marius Bülter verlängerte eine Flanke von Rodrigo Zalazar, Terodde vollendete. Der Zweitliga-Rekordschütze legte eine Viertelstunde später einen Kopfballtreffer zur Führung der Gäste nach. Dazwischen musste Schalkes Kapitän Danny Latza mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz getragen werden.

Die Unordnung in der Defensive der Königsblauen nutzte Tietz nach Flanke von Braydon Manu ebenfalls per Kopf zum Ausgleich. Den letzten Höhepunkt vor der Pause setzte Bülter, der die Gelsenkirchener nach einer Einzelaktion wieder in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel ließ der 29-Jährige das 4:2 folgen, als die Darmstädter noch über ein Abseitstor von Tietz diskutierten und machte 14 Minuten später seinen Dreierpack perfekt.